Friends, ecco chi è il personaggio più amato dalla community

Il successo di Friends avuto nel corso degli anni è dovuto soprattutto ai suoi splendidi personaggi interpretati da un cast magistrale. Vero, anche la scrittura della serie era divertente e intrigante, tuttavia sono stati proprio i protagonisti che hanno dato allo spettacolo la sua forza e immortalità.

Il gruppo principale di sei amici è uno dei cast più iconici di tutti i tempi, ma chi tra di loro era quello più amato dal pubblico?

Non è facile da dire, perché ognuno di loro aveva delle caratteristiche splendide e altre davvero odiose. Nel corso degli anni, però, si sono create delle vere e proprie fazioni tra due personaggi in particolare: Rachel e Chandler.

Il più delle volte, però, ad avere la meglio è proprio Chandler che vince per la sua grande coerenza in ogni aspetto importante della vita. È esilarante dall'inizio alla fine, cresce e si sviluppa tanto come persona che caratterialmente, la sua amicizia con Joey è la migliore dello spettacolo e allo stesso tempo la sua relazione con Monica è la più bella e romantica dello show.

Chandler passa da essere uno sciocco insicuro, immaturo e che odia il lavoro a uno sciocco felice, maturo e stabile con una famiglia. È sempre lì per i suoi amici, e nonostante commetta errori come tutti gli esseri umani (anche se a volte può essere frustrante), è il miglior personaggio dello show per tutte le dieci stagioni.

Non vi preoccupate perché comunque Rachel Green si prende un bel secondo posto (anche se per alcuni fan è lei a meritarsi il primo posto). Tutti, però, sono unanimi nel dire che Joey Tribianni si merita il terzo posto. Su questo siete tutti d'accordo? In ogni caso, proprio perché i protagonisti di Friends sono 6, è stata fatta una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico dove, però, già potete immaginarvi i risultati, anche se vi sono delle interessanti sorprese.. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion.