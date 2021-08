Friends, ecco chi è il personaggio più odiato in assoluto dai fan della comedy

Friends è uno show che non passa mai di moda. La sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman è un prodotto in grado di unire più generazioni davanti allo stesso schermo con i suoi protagonisti. Vi abbiamo recentemente raccontato chi è il personaggio più amato di Friends, e oggi vogliamo invece scoprire insieme chi è il più odiato.

Un'indagine non semplice, perché di personaggi poco graditi dagli spettatori ce ne sarebbero diversi. Fra i tanti ricordiamo Emily Waltham, la gelosissima ex di Ross che gli ha reso la vita un inferno. Sicuramente è molto odiata dal pubblico, che però apprezzerebbe ancora meno altri protagonisti.

Parliamo ad esempio di Janice, l'ex di Chandler, che di tanto in tanto ricompare. Si tratta di una donna egocentrica che pensa solo a sé. La sua voce nasale e il suo essere una drama queen l'hanno resa insopportabile agli amici di Chandler e anche agli spettatori. Ma, in verità, pur essendo stata indicata da molti come personaggio meno gradito, la sua spinta comica è importante per lo show. E, in verità, non è neanche stupida come sembra. Ha infatti capito molto bene Chandler, e quando lui la molla non batte ciglio, dicendogli che è certa che lui tornerà da lei perché non può vivere senza la sua presenza nella sua vita. E, in effetti, Chandler appena la lascia andare se ne pente.

Ma, ancora una volta, non sarebbe lei il personaggio meno apprezzato. A conquistare il primo posto in questa classifica sarebbe infatti Judy Geller, la madre di Ross e Monica. La donna, infatti, mostra un grande affetto per il figlio Ross, che reputa perfetto sotto ogni punto di vista, e critica invece Monica in tutto ciò che fa. Questa dinamica non fa altro che riportare in TV lo stereotipo della madre che ama il figlio maschio e odia la femmina, che per lei non è mai abbastanza. I fan non dimenticheranno mai quando, in un episodio, ha dichiarato a Rachel di considerarla come la figlia femmina che non aveva mai avuto. Come se Monica non esistesse. Perché la verità è che, per quanto Monica ci provi, sua madre non l'apprezzerà mai. Ed è per questo che è, in assoluto, il personaggio più odiato dal pubblico.

Se avete un po' di nostalgia dello show i suoi protagonisti, quelli più amati per intenderci, hanno appena fatto una reunion per ricordare i vecchi tempi di Friends di cui vi abbiamo scritto una recensione.