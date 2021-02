Friends: chi è il personaggio più odiato dai fan della comedy?

Rivedere i nostri programmi preferiti degli anni Novanta e dei primi anni Duemila spesso solleva interrogativi sull'invecchiamento di alcuni di essi. Quasi tutti mostrano scene in cui personaggi amati mostrano omofobia casuale, razzismo o bigottismo generale.

In una certa misura, possiamo separarci da tutto ciò godendoci una serie del passato senza accettare tali comportamenti. Molti spettatori non ci riescono e per questo motivo hanno, nel caso di Friends, nominato il personaggio di Ross Geller come uno dei peggiori protagonisti di una serie televisiva di sempre.

Per dieci anni il paleontologo Ross Geller ha tenuto il mondo in bilico per la sua storia d'amore con la ragazza d'oro interpretata da Jennifer Aniston Rachel Green. David Schwimmer, senza dubbio un attore comico di talento, ha eseguito alla perfezione ogni aspetto caratteriale del personaggio, ma era anche colpevole di un comportamento piuttosto orrendo.

I motivi di tanto odio sono dovuti alla sua evidente omofobia e al suo essere viscido, filo-razzista e per nulla professionale. Gli esempi di questi difetti sono evidenti in più di una puntata. Ad esempio quando Carol lo lascia è devastato, ma sembra sentirsi particolarmente umiliato dal fatto che Carol si sia messa insieme a una donna. Sebbene si possa accettare questo comportamento per la rabbia provata sul momento, anche al netto delle sue azioni amorevoli successive, non si possono giustificare alcuni episodi successivi. Si risente dell'amore per le bambole di suo figlio Ben, ha un problema con la tata maschio della figlia Emma, prende in giro la borsa da uomo di Joey e, in un'occasione, fotografa della pornografia gay di Chandler come se fosse uno scherzo. Tutto questo nonostante il fatto che egli stesso abbia affrontato un tale giudizio da suo padre (si lamenta che Jack gli diceva di non essere un "vero ragazzo") e dai suoi amici che lo deridono allegramente per essersi travestito da ragazza in passato.

L'essere viscido si osserva nella sua relazione con Rachel perché col passare del tempo diventa chiaro che l'amore per Rachel non è altro che un sentimento morboso e quasi asfissiante. Egli vede le sue altre relazioni con un occhio sinceramente sinistro, spesso tentando di sabotarle attivamente. Quando era al liceo aveva provato a baciarla mentre era ubriaca (in realtà era Monica) e quando era al liceo si sentiva così rifiutato da lei che ha istituito un club crudele dedicato per prenderla in giro. Non va nemmeno dimenticato che mente sul fatto che sono ancora sposati dopo il loro matrimonio ubriaco a Las Vegas. Non si tratta solo di Rachel, ovviamente; maltratta Julie, cerca di sedurre sua cugina, umilia Emily all'altare e abbandona Mona dal nulla.

Friends sono spesso criticati per la mancanza di diversità, e mentre David Schwimmer si è dato da fare per sottolineare che Ross esce con donne di colore, il personaggio è anche colpevole di piccoli comportamenti razzisti come quello che avviene nell'episodio in cui ottiene un'abbronzatura folle e gli viene chiesto quale livello vuole. La risposta, secondo i fan, è davvero scortese e stereotipata.

Questi sono i pareri dei fan i quali hanno inserito Kathy, Mr. Heckles e Ursula Buffay nelle prime posizioni dei personaggi di supporto più odiati.

Voi cosa ne pensate? Se voleste conoscere altri momenti odiati dai fan, ecco i 5 momenti di Friends meno sopportati. A proposito di Rachel, ovvero Jennifer Aniston: quanto ha guadagnato in tutte le stagioni di Friends?