Friends, ecco chi fu l'unico membro del cast a non piangere durante il finale

Provate voi a non piangere durante l'episodio finale di uno show che vi ha accompagnati per 10, lunghi anni: si tratta di un'impresa titanica anche per un semplice spettatore, figurarsi per chi quella serie l'ha vissuta dall'interno! Uno dei protagonisti di Friends, però, fu capace di vincere quest'incredibile gara di resistenza.

Mentre il mondo intero si prepara all'arrivo della reunion di Friends il prossimo 27 maggio è impossibile non volgere il pensiero al commovente finale della sitcom andato in onda ben 17 anni fa: un episodio finale che costò più di una lacrima anche all'intero cast dello show, almeno stando a quanto dichiarato dagli attori protagonisti.

Chi fu, dunque, l'unico a restare almeno in apparenza impassibile durante le riprese del gran finale? Ma naturalmente Matthew Perry, in piena linea con il carattere del suo Chandler! L'attore, però, fu costretto alla confessione: "Non piansi, ma fui sul punto di scoppiare per circa 7 ore" ammise Perry nel corso di un'intervista rilasciata al New York Daily News.

Sareste riusciti a mantenere il contegno in una situazione del genere o sareste scoppiati a piangere senza neanche provare a trattenervi? Diteci la vostra nei commenti!