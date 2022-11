Friends, Matthew Perry chiese e ottenne di poter pronunciare l'ultima battuta dello show

Come tutti i fan sfegatati di Friends sanno, è Chandler Bing a pronunciare l'ultima battuta in assoluto della serie Friends al termine dell'ultimo episodio della decima stagione. L'episodio si conclude con il sestetto di amici che lascia l'appartamento dove la serie si svolge nell'arco delle stagioni. A quanto pare fu Matthew Perry a richiederlo.

"Prima di quell'episodio finale, avevo preso da parte [la co-creatrice/EP] Marta Kauffman", ha scritto Perry nel suo libro di memorie intitolato "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". "A nessun altro importa di questa cosa, tranne che a me", ho detto. "'Quindi, posso avere l'ultima battuta?'". Ecco perché mentre usciamo tutti dall'appartamento e Rachel propone un ultimo caffè, sono io a far calare il sipario su Friends".

Il cast di Friends era composto da Perry, Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe). Nei minuti finali dell'ultimo episodio della serie, Monica sta sgomberando il suo appartamento e ognuno lascia la propria chiave sul bancone della cucina. Rachel suggerisce l'idea di andare a prendere un caffè e tutti accettano di farlo prima che Chandler pronunci una delle sue solite battute sarcastiche chiedendo: "Dove?".

Come i fan della serie sanno, il gruppo di amici frequenta un'unica caffetteria, il Central Perk. "Adoro l'espressione di Schwimmer mentre pronuncio quella battuta: è il perfetto mix di affetto e divertimento, esattamente quello che la serie Friends ha sempre regalato al mondo", ha aggiunto Perry nel suo libro autobiografico.

Sempre nelle pagine del libro, Perry ha rivelato la sua cotta per Jennifer Aniston: "È stata una cotta divertente che non è mai stata presa sul serio a causa di un assurdo disinteresse da parte sua. E non è che mi struggessi ardentemente per lei. Pensavo solo che fosse bella e fantastica e quindi ho avuto questa specie di cotta da ragazzino. E poi è svanita".

Nel libro Perry racconta anche la relazione con Julia Roberts, che partecipò nella seconda stagione ad un episodio di Friends.