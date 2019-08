Friends al cinema per celebrare il 25esimo anniversario della serie

Siete pronti a battere le mani anche al cinema a ritmo di "I'll Be There For You"? La celebre serie tv che ha fatto la storia del genere comedy, Friends, sarà trasmessa al cinema in occasione del suo 25esimo anniversario.

Grandi festeggiamenti per i 25 anni di Friends.

Dopo l'annuncio di una pop-up experience e di un set LEGO dedicati alla serie, l'ultima iniziativa atta a festeggiare il quarto di secolo dell'amata sit-com consisterà nel portare sul grande schermo Rachel, Chandler, Ross, Monica, Phoebe e Joey.

Nei giorni del 23 e 28 settembre, e il 2 ottobre, in più di 1000 sale degli Stati Uniti saranno trasmessi quattro episodi per data, per un totale di dodici, in un nuovo formato rimasterizzato in 4K, utilizzando filmati dalla pellicola originale in 35mm.

"L'impatto culturale che Friends continua ad avere a venticinque anni dal suo debutto è semplicemente strabiliante, la prova del genio di Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright e del suo cast incredibilmente talentuoso. È davvero fantastico vedere come la serie riesce ancora a riunire assieme persone di ogni età. Non potremmo essere più entusiasti di presentare sul grande schermo - per la prima volta! - questa nuova versione digitalmente rimasterizzata degli episodi, così che, tutti insieme in questa esperienza condivisa, i nostri fan potranno godersi alcuni dei loro momenti preferiti dello show in un modo del tutto nuovo" ha dichiarato Lisa Gregorian, Warner Bros. Television Group President & Chief Marketing Officer.

Se siete interessati all'iniziativa e vi trovate negli States in quel periodo, i biglietti per le proiezioni saranno disponibili sul sito di Fathom Events a partire dal 16 agosto.