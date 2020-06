Friends, fare colazione al Central Perk adesso è possibile con l'esclusivo set di tazze

Tutti i veri amanti di Friends, se potessero, porterebbero via dal set tre cose: la porta viola di Monica e Rachel, il biliardino di Joey e Chandler e una tazza del caffè preparato da Rachel al Central Perk. Per le prime due non possiamo fare molto, ma forse per la terza sì.

Intendiamoci, sappiamo tutti che il caffè preparato da Rachel sarebbe disgustoso... Ma sarebbe comunque il caffè preparato da Jennifer Aniston!

La ricetta, segretissima miscela di Gunther, non è purtroppo nota, ma da oggi potrete sbizzarrirvi a preparare ogni genere di colazione, pranzo e cena all'interno dell'esclusivo set di tazze e piatti recanti il logo Central Perk.

Gli articoli sono pre-ordinabili a poco più di 35 euro sullo store Toynk.com il kit da tavola comprende un piatto piano da portata, una scodella per piatti caldi e una tazza per il latte, che renderanno il rewatch della vostra serie preferita ancora più speciale.

Che volgiate regalarlo o tenerlo come pezzo da collezione poco importa: sarà sicuramente un accessorio indispensabile e, forse, renderà anche più gustoso il Trifle cucinato da Rachel per il giorno del ringraziamento. In caso contrario potrete accostare un ottimo caffè al pasticcio di carne, crema pasticcera e fragole.

Intanto, i lavori per la speciale reunion di Friends continuano, mentre molto scalpore hanno fatto le dichiarazioni della creatrice dello show Marta Kauffman, la quale ha ammesso che Friends ha in qualche modo alimentato il razzismo negli USA.