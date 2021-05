Friends, ecco com'è nata la canzone di "gatto rognoso": un'origine esilarante!

Sebbene siano passati molti anni dalla puntata conclusiva di Friends, questa serie continua a far parlare di sé anche grazie all'annuncio di una reunion in arrivo tra qualche giorno. Negli anni si sono diffuse numerose teorie e molti dubbi che attanagliano ancora i fan.

Tra questi spicca Gatto Rognoso, una divertente canzone cantata dalla sempre divertente ed estroversa Phoebe. Quest'ultima è sicuramente uno dei personaggi più bizzarri di tutto Friends e, nonostante sia sempre stata esclusa dagli intrallazzi amorosi rispetto agli altri protagonisti, è sempre riuscita a dare il suo contributo fondamentale a ogni episodio.

Questo contributo, però, spesso prevedeva anche l'aggiunta di un pizzico di follia e uno degli apici del suo arco narrativo è sicuramente nel sesto episodio della seconda stagione, dove fa la sua comparsa una delle canzoni che diverranno il simbolo della serie: Gatto rognoso (Smelly Cat in inglese). Nel corso di questa puntata, Phoebe si esibisce per l’ultima volta al Central Perk cantando appunto una delle canzoni che le stanno più a cuore: “Gatto rognoso, gatto rognoso, chi ti ha cacciato via? / Gatto rognoso, bel gattone, non è colpa tua… / Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone“.

La canzone, purtroppo, non convince il manager del locale che chiede a Rachel di licenziare l'amica per sostituirla con una cantante professionista. Come risposta, però, Phoebe decide di mettersi a cantare fuori dal locale recitando alcune gravi accuse al locale. Qui la ragazza farà anche la conoscenza di Frank Jr, il fratellastro della ragazza il cui padre da piccola le cantava una canzone sulla stessa melodia di Gatto Rognoso. Ma sapete come è nata l'idea di questo particolare brano?

Gatto Rognoso di Phoebe venne scritta realmente dall'attrice Lisa Kudrow durante una sbronza con la sua migliore amica. Ebbene sì, niente di elaborato, due parole messe insieme in uno dei momenti più scanzonati vissuti dalla celebre attrice. Per la serie, però, Smelly Cat (questo il suo nome originale) venne adattata da Kudrow, Adam Chase, Betsy Borns e Chrissie Hynde, con la melodia composta da Kudrow, come ha fatto con il resto delle canzoni di Phoebe. La canzone è stata creata da Borns, il cui progetto originale era quello di parlare di un cane, così intitolato “Smelly Dog”.

Poiché Borns cercava di prendere ispirazione dalla sua vita personale per il suo lavoro su Friends, “Smelly Dog” era inizialmente basata su un cane che una volta possedeva, chiamato Gouda e che aveva un pessimo odore, quindi la canzone era “un’ode al suo animale domestico dell’infanzia”. In seguito è stata cambiata per parlare di un gatto, perché gli scrittori l’hanno trovata più divertente, e così è nato “Smelly Cat”, come è ora conosciuto.

Nel frattempo scoprite quante volte è stata sposata Phoebe. Intanto, per gli amanti della serie è arrivato un nuovo set lego dedicato a Friends.