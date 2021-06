Friends, come hanno ottenuto la parte i 6 protagonisti? Riscopriamo le loro origini

La tanto attesa reunion di Friends ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, facendo scoprire agli spettatori numerosi segreti riguardanti la celebre serie e i suoi sei protagonisti. Nel corso dell’evento, infatti, sono stati tanti i retroscena che gli autori della serie e il cast hanno rivelato al pubblico.

Tra questi non poteva certamente mancare il dettaglio riguardante il modo in cui gli attori di Friends hanno ottenuto la loro parte nella serie. Infatti I due creatori David Crane e Marta Kauffman hanno raccontato il modo in cui i sei attori, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sono stati scelti per i loro importanti ruoli.

Per loro era importante che non ci fosse alcun volto già ben conosciuto al pubblico e quindi che nessuno potesse sovrastare gli altri. Per il team di autori era fondamentale raccontare la storia di sei amici, senza un vero protagonista al centro del gruppo.

David Schwimmer è stato il primo a essere scelto del gruppo di attori. Infatti fin da subito gli autori avevano puntato gli occhi sul giovane David per il ruolo di Ross. Tra tutto il cast è stato l’unico ad avere una parte scritta appositamente per la sua tipologia di recitazione. A conquistarli era stata la faccia da cucciolo bastonato tipica di David Schwimmer. Tuttavia l’attore aveva, in passato, avuto una brutta esperienza con le serie TV e aveva lasciato New York, per dedicarsi interamente al teatro a Chicago. Martha Kauffman racconta che per convincerlo a partecipare a Friends, gli mandarono diverse ceste regalo.

La seconda a essere scelta è stata Lisa Kudrow, l'attrice di Phoebe. Martha Kauffman e David Crane hanno svelato all'epoca provinarono migliaia di ragazze per il ruolo di Phoebe, ma nessuna di loro era quella giusta, nessuna riusciva a impersonare Phoebe come loro desideravano. Tutto questo fino a quando una persona dal set di Innamorati pazzi, serie in cui Lisa Kudrow era apparsa per qualche episodio, non segnalò proprio l'attrice ai due autori. Con il suo provino, nonostante i dubbi nati dal fatto che avesse ormai una certa notorietà, Lisa Kudrow ha spiazzato gli autori e ha conquistato il posto.

A seguire c'è stato Matt LeBlanc. Joey doveva essere un ragazzo affascinante ma anche divertente di natura. I due autori faticarono notevolmente nella ricerca, perché trovavano solo attori di bell’aspetto, ma che non riuscivano a farli ridere. Il loro sguardo si è poi rivolto a Matt LeBlanc, che aveva all’attivo un solo ruolo in una sitcom. Un aneddoto riguarda la sera prima dell’ultimo provino: Matte era un po' alticcio e, dormendo a casa di un amico, durante la notte è caduto in bagno e si è ferito al naso. Nel corso del casting, Martha Kauffman ha chiesto cosa fosse successo e quando l’attore le ha detto la verità, lei si è decisa a sceglierlo.

Courteney Cox, l'attrice di Monica, era all'epoca l'attrice più famosa tra i sei. Tra le sue apparizioni più note infatti figuravano il videoclip di Bruce Springsteen Dancing in the Dark, diretto da Brian De Palma, e anche la serie TV Casa Keaton, con Michael J. Fox. Successivamente, nel 1994 sarebbe approdata anche al cinema con il film Ace Ventura. Tuttavia nessuna attrice prima di lei aveva reso giustizia a Monica, quindi venne scelta immediatamente.

Come nel caso di Joey, anche Chandler doveva far ridere gli spettatori. Tra gli attori che i due autori hanno provinato nel corso dei mesi, alla fine scelsero un attore che ai tempi aveva semplicemente girato il pilot per una serie ABC dal titolo LAX 2194. Si trattava di una serie fantascientifica, ambientata all’aeroporto di Los Angeles nel futuro. In questo ruolo, Matthew Perry aveva già mostrato la sua ironia e la sua sciolta fisicità comica. Martha e David lo convocarono per il provino di Chandler, e lo vollero da subito per la serie. LAX 2194, invece, non venne mai realizzata.

Jennifer Aniston, infine, è stata l'ultima a essere scelta per il suo ruolo di Rachel. La sua scelta non fu affatto semplice perché il personaggio era uno dei più complessi dal punto di vista psicologico e comportamentale. Doveva fare ridere, ma doveva essere anche seria e profonda. Alla fine presero il rischio con la Aniston la quale all'epoca interpretava una cameriera nella serie Mudding Through. Gli autori di Friends non erano convintissimi e le fecero girare solo 4 episodi mentre continuava a recitare nell'altra serie. Qui poterono osservare le grandi qualità dell'attrice e quest'ultima si rese conto di trovarsi meglio in Friends. Quando chiese al produttore di Mudding Through di lasciarla andare per dedicarsi solo a Friends, le venne detto che lì non avrebbe avuto alcun successo. Sappiamo tutti bene come andò realmente.

