Friends, come ha ottenuto Paul Rudd il ruolo di Mike?

Paul Rudd è una delle star più brillanti di Hollywood da oltre due decenni. È apparso in tutto, dalle commedie romantiche ai film d'azione di successo e attualmente è probabilmente meglio conosciuto in come Ant-Man per diversi film della Marvel.

Nonostante tutti i riconoscimenti e i successi di Rudd, molti lo conoscono ancora meglio come Mike Hannigan nella sitcom sempre popolare Friends. Il ruolo di Rudd nello show è stato importante e per i fan non c'è nessun altro che avrebbe potuto rendere giustizia al personaggio come lui.

Questo ruolo gli venne dato nel 2002 quando venne scelto dai creatori della popolare sitcom Friends. Il ruolo di Rudd come Mike Hannigan, inizialmente, doveva essere di breve comparsa ma fu così apprezzato da trasformarsi in un ruolo ricorrente. Il personaggio di Mike è stato coinvolto sentimentalmente con Phoebe, interpretata da Lisa Kudrow. Nel giro di pochi episodi, i due alla fine hanno deciso di sposarsi. Rudd era immensamente popolare tra i fan dello spettacolo. Lo stesso Rudd in seguito ha ammesso che è stata "una cosa incredibile far parte di uno spettacolo così iconico" e ha rivelato di non aver mai previsto che il suo ruolo si sarebbe rivelato così importante:

"Mi avevano contattato solo per un paio di episodi, ma presto si è trasformato in qualche altro. Alla fine dello spettacolo ero già molto famoso e il mio ruolo era così importante da comparire nell'ultimo episodio. Non aveva alcun senso per me."

Anche se Rudd non si aspettava di diventare un pilastro di Friends, gli showrunner sapevano fin dall'inizio che l'attore era speciale. In effetti, il direttore del casting Leslie Litt ha poi rivelato che Rudd era stato osservato molto tempo prima per essere selezionato per il ruolo di Mike:

"Paul Rudd era perfetto e rientrava in una rosa di candidati per il ruolo di Mike. Abbiamo avuto una sessione di casting per quel ruolo, ma nessuno era abbastanza bravo come lui. Paul ha accettato di fare un incontro occasionale e leggere con Lisa. Tutto quello che ho scritto sui miei appunti era 'sognante'!”

È stato il suo fascino e la capacità di interpretare senza sforzo qualsiasi personaggio che lo ha reso uno dei preferiti dai fan e lo è ancora oggi in numerosi suoi ruoli. I protagonisti di Friends, comunque, sono 6 ma vediamo insieme una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion. Sapevate, comunque, che Paul Rudd non è stato felicissimo di far parte del cast di Friends?