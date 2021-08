Friends: come e quando sono stati scelti i 6 attori protagonisti? Scopritelo!

Lo speciale andato in onda su HBO e disponibile in Italia su Sky e NOW, Friends: The Reunion, ci ha lasciati con molte domande, ma ha anche svelato diverse curiosità. Una di queste riguarderebbe il modo in cui sono stati scelti gli attori che hanno interpretato i 6 protagonisti. Scopriamolo insieme.

Come sappiamo, i creatori David Crane e Marta Kauffman non volevano volti noti nel cast, ma un gruppo omogeneo, che conquistasse il pubblico con tutti i suoi componenti. Infatti, come dichiarato dai due, il protagonista di Friends non doveva essere un personaggio con la sua comitiva di amici, ma la comitiva stessa. Lo show doveva riportare sullo schermo una cosa ben precisa: quel periodo della vita in cui i tuoi amici sono la tua famiglia. E ci è riuscito alla perfezione. Ma vediamo adesso come sono stati scelti i protagonisti che hanno reso la sitcom un cult!

David Schwimmer/Ross Geller

Gli autori hanno svelato di aver subito voluto David per il ruolo del paleontologo Ross Geller. Ad averli colpiti era la sua tipica faccia da cane bastonato. Ma non è stato semplice coinvolgere Schwimmer. Nel corso della Reunion Marta Kauffman ha infatti rivelato di aver penato molto per convincere David ad unirsi al cast, perché dopo una brutta esperienza con la TV, l'attore aveva deciso di lasciare NY per dedicarsi interamente al teatro. Crane e la Kauffman, allora, gli hanno inviato lo script (accompagnato da diverse ceste regalo, opera dell'autrice), assicurandogli che l'esperienza sul set di Friends sarebbe stata completamente diversa da tutte le altre, e decisamente positiva. E così David Schwimmer ha accettato.

Lisa Kudrow/Phoebe Buffay

La seconda ad arrivare è stata Lisa Kudrow. Nel suo caso una persona che lavorava in Friends l'aveva segnalata. La Kudrow era infatti apparsa in qualche episodio della serie Innamorati pazzi, dove interpretava la sbadata cameriera Ursula. Vi ricordano qualcosa questo nome e questo mestiere?

L'attrice, con la sua aria da hippie e il suo modo di fare, ha subito conquistato gli autori, che hanno affermato che molti elementi del personaggio di Phoebe sono proprio farina del sacco di Lisa Kudrow!

Matt LeBlanc/Joey Tribbiani

Per il ruolo di Joey, Crane e Kauffman cercavano "il tipico maschio" di bell'aspetto, ma che fosse anche divertente. Proprio il secondo elemento era difficile da trovare, e tanti sono stati gli avvenenti attori provinati. Ad un certo punto, però, è arrivato LeBlanc. Il ragazzo aveva solo un'esperienza all'attivo e 11 dollari in tasca, eppure era bello e divertente, tutto ciò che gli autori cercavano! A convincere definitivamente Marta Kauffman è stato l'ultimo provino, in cui LeBlanc si è presentato con una brutta ferita al naso. Quando lei gli ha chiesto cosa fosse successo, lui le ha raccontato la verità: la sera prima era uscito con un amico e aveva alzato un po' il gomito e nel bel mezzo della notte, ubriaco, era caduto e si era fatto male.

E' divertente notare che l'attore arrivato al provino finale con Matt era Louis Mandylor, che nella sesta stagione ha interpretato il falso Joey.

Courteney Cox/Monica Geller

Courteney Cox era l'attrice più famosa del cast. Già apparsa in un video di Bruce Springsteen e in Casa Keaton, gli autori decisero comunque di provinarla. E fecero bene! Inizialmente le fu offerto il ruolo di Rachel, ma proprio l'attrice rifiutò per prendere la parte di Monica, per la quale si sentiva più adatta. E fece bene, perché, come dichiarato anche dalla Kauffman, la Cox è stata in grado di donare una grande gioia al personaggio molto serio di Monica.

Matthew Perry/Chandler Bing

Anche nel caso di Chandler i provini non furono semplici. Furono visti tantissimi attori, ma nessuno di loro faceva ridere, elemento importantissimo per il personaggio. Ai tempi, Perry, aveva girato il pilot di una serie fantascientifica per la ABC, LAX 2194, in cui veniva fuori la sua carica comica. Gli autori di Friends lo convocarono subito, e lo trovarono perfetto. Solo che Matthew era legato con un contratto allo show della ABC. Ma nessuno problema, perché fu proprio il produttore della serie fantascientifica a dirgli di prendere la parte in Friends, perché LAX 2194 non avrebbe avuto successo. E, in effetti, così è stato, perché la serie della ABC non è mai arrivata in TV.

Jennifer Aniston/Rachel Green

Rachel Green non era un personaggio semplice da interpretare, e gli autori hanno dichiarato di aver provinato molte ragazze per il ruolo, le quali risultavano spesso fastidiose.

Ai tempi Jennifer Aniston recitava nella mediocre serie Mudding Through. L'attrice ha dichiarato di aver preso parte a molti episodi pilota in quel periodo, tutti andati male, e credeva che la sua carriera sarebbe andata per sempre così. Ma la fortuna è stata dalla sua parte.

Quando fece il provino per Friends, risultò perfetta. Gli autori decisero di integrarla e farle girare quattro episodi, mentre nel frattempo lavorava sull'altro show. La Aniston fu colpita dall'atmosfera sul set di Friends, e quando arrivò il momento di scegliere, pregò il produttore di Mudding Through, a cui era legata da un contratto, di lasciarla andare. Lui accettò, ma le disse che Friends non l'avrebbe resa famosa. Chiaramente si sbagliava.

Se vi sentite un po' nostalgici, potete recuperare il racconto dei casting fatto proprio dagli attori e dai creatori della sitcom in Friends The Reunion di cui vi abbiamo fatto una recensione!