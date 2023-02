Friends, quali sono le coppie alla fine della serie?

Di amori ne sono nati e finiti tanti, nel corso di Friends: in 10 anni di serie abbiamo assistito al naufragare di tante relazioni, ma quelle andate in porto ci hanno fortunatamente ripagato di tanti episodi trascorsi a suon di cuori infranti e rotture traumatiche. Ma quali sono le coppie che riescono a farla franca?

Al termine di Friends, i nostri compagni di viaggio sono praticamente tutti accoppiati... Tranne Joey! Il personaggio di Matt LeBlanc è l'unico a non aver ancora trovato l'anima gemella quando arriva il momento di lasciare l'appartamento di Monica e Chandler, probabilmente per rendere più credibile l'eventualità di un trasferimento nella stanza degli ospiti della coppia.

Già, perché Monica e Chandler rappresentano ovviamente la prima relazione a poter vantare un lieto fine, con tanto di matrimonio e vita coniugale già ben avviata all'epoca della conclusione dello show; a seguire ci sono Phoebe e Mike, unica coppia "esterna" al gruppo storico (nonostante Paul Rudd sia da molti definito come il settimo "friend").

Ultimi in ordine cronologico arrivano quindi i due elementi che più ci hanno fatto palpitare il cuore nel corso delle dieci stagioni della serie, aka Ross e Rachel, che proprio durante l'ultimo episodio riescono finalmente a far pace con i propri sentimenti. E tutti i personaggi che abbiamo incontrato durante la serie? Beh, per loro non possiamo far altro che chiedere delucidazioni a David Crane e Marta Kauffman! Per tante altre curiosità sulla sitcom più popolare di sempre, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione della reunion di Friends.