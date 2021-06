Friends: cosa ha fatto Matt LeBlanc dopo la serie? Ecco i suoi ruoli

Matt LeBlanc, il cui intero nome è Matthew Steven LeBlanc, è un attore statunitense di grande fama. Il suo ruolo più importante è certamente quello di Joey Tribbiani nella sitcom Friends per la quale ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, ma in che altre produzioni è stato presente?

Prima di aver successo come attore, LeBlanc ha lavorato come fotomodello comparendo in importanti copertine come Spartacus International Gay Guide nel 1991 e nel video di Walk Away di Alanis Morissette. Questo gli ha permesso di recitare in numerosi spot pubblicitari come quello per i jeans Levi's, il ketchup Heinz, la bibita 7up, le videocassette Le Clic e la Coca-Cola.

Dopo il grande successo di Friends, LeBlanc è anche apparso in film di successo come Lost in Space - Perduti nello spazio, Charlie's Angels, e Charlie's Angels - Più che mai, e in altri come Ed - Un campione per amico, The killing box, All the Queen's men e Lookin' Italian. Ha anche interpretato il personaggio di Vinnie Verducci, fidanzato di Kelly Bundy, in Sposati... con figli all'inizio degli anni novanta, e nel suo sequel Top of the Heap, che ebbe minor fortuna.

Ha poi preso parte in altri filmati musicali come ad esempio nel videoclip della canzone Miracle di Jon Bon Jovi nel 1990 e poi sempre in un'altra canzone dei Bon Jovi, Say it isn't so, una decina d'anni più tardi. Dopo la fine di Friends, esattamente sei mesi dopo la conclusione, LeBlanc è diventato il protagonista dello spin-off Joey, ma la serie non è riuscita ad ereditare la fortuna del predecessore, e venne cancellata nel 2006.

Dal 2011 interpreta se stesso nella serie televisiva commedia Episodes, in onda su Showtime. La serie è scritta proprio dal co-creatore di Friends, David Crane insieme al suo compagno Jeffrey Klarik. Grazie a questo spettacolo, LeBlanc ha vinto il Golden Globe del 2012 per Miglior attore in una serie tv commedia per la sua performance. Nel 2016 ha poi annunciato che avrebbe condotto insieme a Chris Harris la nuova edizione di Top Gear. Nello stesso anno, fino al 2020, ha preso parte alla serie Papà a tempo pieno per ben 69 episodi e recentemente lo abbiamo visto in Friends: The Reunion insieme ai suoi storici compagni di avventura.

I protagonisti di Friends, comunque, sono 6 ma vediamo insieme una classifica in ordine di gradimento da parte del pubblico. Ecco, infine, la nostra recensione di Friends: The Reunion.