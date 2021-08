Friends, Courteney Cox guida turistica sul set della serie: guardate il video

I fan di Friends hanno finalmente potuto assistere all'attesa reunion dello show prodotta da HBO Max, ma non è l'unico regalo a tema che hanno ricevuto in questo 2021. Alcuni fortunati visitatori del set della serie hanno avuto una tour guide d'eccezione: Courteney Cox!

A quanto pare Courteney Cox è instancabile tanto quanto il suo personaggio in Friends.

L'interprete di Monica Geller in Friends ha deciso di fare una visitina sul set della sua vecchia serie, dato che il suo nuovo show, Shining Veils, viene girato proprio lì accanto. Così, tra una pausa e l'altra fra le riprese, Cox ha pensato bene di mettere a frutto il suo tempo libero e la sua "conoscenza locale" accompagnando i fan in una visita guidata degli studios.

"Eccomi qui, agli studi Warner Bros. sul set di Shining Veil" la sentiamo dure in un video su Instagram, che trovate anche in calce alla notizia "C'è decisamente parecchio tempo tra una scena e l'altra, ma io non mi annoio. No. Vedo delle opportunità a ogni angolo".

E di ogni angolo si tratta perché a distanza di pochi metri ecco il famoso Stage 5 di Friends (che poi avrebbe lasciato il posto allo Stage 24, dove è stata girata la serie dalla seconda stagione in poi), che l'attrice comincia anche a mostrare in prima persona ad alcuni visitatori. Pensate alla gioia dei fan in quel momento!