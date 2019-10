Friends: Courteney Cox pubblica dei selfie con David Beckham e le star di Modern Family

Courteney Cox ha fatto impazzire i propri fan su Instagram pubblicando due selfie che la ritraggono in una vasca insieme all'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan, David Beckham, e a due star di Modern Family, Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson. La didascalia riporta la frase:"Troppo caldo nella vasca idromassaggio!".

Prima che partano speculazioni su Beckham e Cox, bisogna ricordare che entrambi parteciperanno come guest star nella comedy ABC che dovrebbe andare in onda all'inizio del 2020.

Secondo Entertainment Weekly, entrambi gareggeranno insieme in un torneo di bowling tra star. Non si tratta della prima volta che Courteney Cox ha fatto impazzire il web con la sua attività sui social media. All'inizio del mese l'attrice ha pubblicato una foto nella quale compare con gli ex compagni di set di Friends, Matt Le Blanc e Jennifer Aniston.



Courteney Cox ha interpretato il personaggio di Monica Geller nella sit-com Friends per ben dieci anni, dal 1994 al 2004, anno in cui si è conclusa definitivamente la serie, che vede protagonista un gruppo di amici di New York, tra unioni, litigi, relazioni e peripezie. Nel cast anche David Schwimmer, Matt Le Blanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Jennifer Aniston.

Courteney Cox nel 2009 aveva ritrovato il successo grazie alla serie tv Cougar Town, andata in onda fino al 2015.

Tra le curiosità che stanno uscendo su Friends in queste settimane, la reazione di un attore all'uscita dal cast e il disagio di Jennifer Aniston per il suo compenso nello show.