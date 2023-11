Friends, Courteney Cox rende omaggio a Matthew Perry: 'Mi manchi ogni giorno'

Dopo l'omaggio di Matt LeBlanc a Matthew Perry è arrivato immediato anche quello di Courteney Cox, che nel suo post su Instagram ha anche condiviso quella che è la sua scena preferita insieme al compianto attore. Cox e Perry hanno interpretato Monica e Chandler, che a partire dalla quinta stagione in poi diventavano una coppia a tutti gli effetti.

Ecco le parole della Monica di Friends rivolte al collega di una vita: "Sono così grata per ogni momento trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando si lavora con qualcuno a stretto contatto come ho fatto io con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti".

Inizialmente, il cast di Friends ha omaggiato Perry attraverso un semplice comunicato stampa congiunto per avere modo di elaborare il lutto in seguito. In questi giorni, stanno arrivando i messaggi dei singoli componenti del cast rivolti al collega.

L'attrice ha quindi postato il momento in cui Ross quasi sorprende Chandler e Monica a letto insieme nell'albergo di Londra in cui tutti alloggiavano per assistere al matrimonio tra Ross e Emily quel giorno. Negli anni, gli autori hanno rivelato che inizialmente quella tra Monica e Chandler avrebbe dovuto essere solo l'avventura di una notte perché non volevano altre relazioni interne al sestetto protagonista dopo quella tra Ross e Rachel, ma la reazione del pubblico fu così entusiasta che i due rimasero insieme fino alla fine, sposandosi e adottando due bambini.

Lo ricorda anche Cox nel suo post: "Giusto per fornire un piccolo retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di una notte a Londra. Ma grazie alla reazione del pubblico, è diventato l'inizio della loro storia d'amore. In questa scena, prima di iniziare a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile".

Sotto al post dell'attrice, è intervenuta anche Laura Dern, interprete di Jurassic Park e Premio Oscar per Storia di un matrimonio, affermando: "Siete tutti un tributo l'uno all'altro. E l'eredità che avete creato insieme farà per sempre parte di una famiglia culturale che avremo sempre a cuore. Grazie, Matthew, per il tuo incredibile talento e umorismo e per il tuo desiderio di guarire gli altri".