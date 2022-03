Friends, Courteney Cox ribadisce:'Ho dimenticato di aver girato diversi episodi'

Friends ha contribuito a rendere Courteney Cox una star di livello mondiale, grazie al ruolo di Monica Geller nello show. Tuttavia l'attrice ha confermato a Willie Geist di TODAY di non ricordare granché del periodo in cui girò la serie, scherzando sul fatto che avrebbe dovuto rivedere la sit-com prima della reunion del 2021.

Intervenuta a Sunday Sitdown, Cox ha dichiarato:"Avrei dovuto guardare tutte e dieci le stagioni perché quando ho fatto la reunion e mi sono state poste domande ho pensato 'Non ricordo di essere stata lì'. Sì, non ricordo di aver girato così tanti episodi".



Nei giorni scorsi un no di Courteney Cox alla chirurgia estetica, se tornasse indietro, ha fatto molto discutere sui social. L'attrice ha proseguito:"A volte lo vedo in tv, mi fermo e dico 'Oddio, non me lo ricordo affatto'. Ma è così divertente".

Una pessima memoria sarebbe alla base di tutto, come ha confermato Cox:"Semplice, non ricordo alcun trauma della mia infanzia, ma ho tipo tre ricordi. Non lo so, non so perché".



Courteney Cox ha un rimpianto legato al periodo decennale in cui ha girato Friends, dal 1994 al 2004:"Sono un po' delusa dal fatto che non abbiamo passato molto tempo a fare foto, perché non ho molto a cui guardare del passato".



Il cast di Friends, composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sono ritrovati per un'attesa reunion la scorsa primavera. Sul nostro sito trovate la recensione Friends: The Reunion.