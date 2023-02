Friends, Courteney Cox riceve la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood!

La star di Friends e Scream, Courteney Cox, ha ricevuto ufficialmente ieri la propria stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia a Los Angeles è andata in scena lunedì, e la celebre camminata delle star in California ha aggiunto la stella numero 2.750 della storia. All'evento hanno partecipato anche alcune star della sit-com.

Cox ha definito 'surreale' l'emozione di ricevere la stella sulla Walk of Fame:"È surreale perché vengo da Birmingham, in Alabama, e l'unica volta in cui puoi vedere il tuo nome su un marciapiede è nel caso l'abbia fatto tu con un bastone e del cemento fresco" ha dichiarato l'attrice, che qualche anno fa dichiarò di non ricordare parecchi episodi di Friends.



Nel discorso pieno di ringraziamenti, Courteney Cox si è rivolta al suo partner storico Johnny McDaid e alla figlia diciottenne Coco Arquette. Alle celebrazioni si sono unite anche Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, le co-star della sit-com Friends, nella quale la star di Scream ha interpretato Monica Geller.



Aniston ha dichiarato:"Siamo molto onorate oggi di essere qui a parlare in quanto colleghe, amiche e familiari. Courteney ha instillato in tutti noi, nel nostro DNA, di sostenerci a vicenda e amarci l'un l'altro, così come devono fare gli attori, senza competere. Quelle sagge parole sono rimaste dentro di me: le ho imparate da giovane attrice di 20 anni, e ciò mi ha avviato sul percorso di giovane donna e sono stata in grado di creare le relazioni che amo ancora oggi". Lisa Kudrow ha attribuito a Courteney il merito di aver creato un forte legame tra i membri del cast della sit-com:"Credo davvero che sia stata Courteney a farlo, ci ha davvero preparati per diventare uno dei cast più uniti, amorevoli e di supporto nella storia della televisione. Siamo profondamente orgogliose di conoscerti. Sei la definizione di essere umano davvero bello, talentuoso e, cosa più importante, veramente buono e rispettabile. Grazie per aver personalmente arricchito le nostre vite".



