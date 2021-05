Friends, Courteney Cox ricrea il look di Monica Geller e commuove i fan

Ci sono voluti 17 anni ma alla fine una reunion di Friends è avvenuta e lo speciale è stato una gioia per i fan, ma anche per gli attori che ci hanno raccontato alcune curiosità dal set e letto insieme il copione delle loro scene più famose. Tutto ciò ha ispirato Courteney Cox, che su Instagram ha sfoggiato un vecchio look di Monica Geller.

"Sembra ieri... #tbt #friendsreunion", ha scritto Cox nel psot che potete vedere in calce alla notizia in cui indossa una salopette di jeans in pieno stile anni '90.



Oltre a Cox, Friends: The Reunion ha visto la partecipazione nei panni di se stessi di Jennifer Aniston (Rachel Green) Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing).



Questa passeggiata sul viale dei ricordi è stata emozionante per tutti gli interpreti e i fan che hanno atteso questo momento per anni.



Cox inoltre è recentemente tornata nei panni di Gale Weathers per il prossimo film di Scream:



"Le riprese di Scream sono appena finite", ha scritto su Instagram a novembre. "Tutto è iniziato 25 anni fa, diretto dall'amato Wes Craven. Tornando sul set 25 anni dopo, non ero sicura di cosa aspettarmi. Quello che ho trovato è stato un nuovo cast incredibile e due registi di grande talento. Sono sicura che Wes sarà così orgoglioso."



In un periodo di revival e ritorni al passato, sarà stata sicuramente un'emozione incredibile per Cox tornare dopo tanti anni su questi due iconici set.



