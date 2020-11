Friends, Courteney Cox ricrea la scena con il tacchino in testa per il Ringraziamento

Friends ci ha regalato scene indimenticabili che sono entrate nell’immaginario collettivo e c'è un momento, dei dieci episodi basati sulla festa del Ringraziamento, in cui Monica Geller interpretata da Courteney Cox ha messo un tacchino in testa per far sentire meglio Chandler.

Anche se sono passati ben ventidue anni da quando quell'episodio è andato in onda, la scena continua a perseguitare Cox ovunque vada, e con la facilità di Internet a portata di mano di tutti i fan di Friends in tutto il mondo, una gif può essere facilmente inviata all’attrice su ogni piattaforma.



Apparentemente questo è successo e per placare i fan, Cox ha usato Instagram per ricreare il momento e per chiedere a tutti di smettere di pubblicarlo.

"Buon Ringraziamento a tutti, spero che stiate passando una splendida giornata", inizia dicendo Cox nel video. "Mi sento così grata anche se ricevo un'altra fo****a gif di me che ballo con quel tacchino in testa come un'idiota. Quindi, da quando sono diventata il simbolo del ringraziamento, ecco qua, spero che ti renda felice."



Successivamente vediamo Cox con un tacchino e occhiali da sole mentre ricrea quell’iconico momento della sitcom più amata dai fan e che continua ancora oggi a divertire e far parlare di sé.



Mentre le riprese della reunion che avverrà su HBO Max dovrebbero iniziare nel 2021, scoprite quali potrebbero essere i regali di Natale adatti per un fan sfegatato di Friends.