Friends, Courteney Cox svela quali sono i suoi episodi preferiti della serie

Courteney Cox, interprete di Monica Geller in Friends, ha colto l'occasione della quarantena per recuperare tutta la sit-com in cui ha recitato negli anni '90. Così, ha rivelato quali sono i suoi episodi preferiti.

L'attrice è tornata al Central Perk, sfruttando tutto questo tempo in casa per colmare la grossa lacuna. Visto che Courteney Cox sta facendo la maratona di Friends, in una recente intervista condotta da Ellen DeGeneres ha svelato quali fossero le sue puntate preferite e perché. L'attrice ha dichiarato: "Ho scoperto che è davvero bella [Friends]. Gli episodi del Ringraziamento sono i miei preferiti. Nella prima stagione - sono onesta, sto ancora alla prima stagione - il mio preferito è quello del Ringraziamento in cui tutti abbiamo un flashback."

Courteney Cox ha inoltre detto di apprezzare la "Monica in sovrappeso". Così ha aggiunto: "Ero una Monica in sovrappeso. Mi è piaciuto molto interpretare una Monica grassottella, perché mi sentivo libera. Potevo ballare… star seduta e poi ballare senza avere alcun problema."

L'episodio reunion di Friends è stato rimandato: originariamente previsto per questo mese, è stato posticipato a causa dell'emergenza coronavirus. Il cast sente la mancanza dello show e lo ricorda con nostalgia, come anche tutti i fan più affezionati d'altronde.