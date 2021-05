Friends: Courtney Cox annuncia una reunion ricca di sorprese in arrivo!

Sarebbe dovuta arrivare in streaming lo scorso anno, ma causa COVID la speciale reunion di Friends è stata posticipata di un anno intero e con la fine delle riprese già annunciata non ci resta altro da fare che attendere il suo arrivo prossimamente su HBO Max. Intanto, Courtney Cox ha anticipato qualche dettaglio in una recente intervista.

L'interprete di Monica Geller Bing, ospite nel programma The Ellen DeGeneres Show ha anticipato ai fan che ci saranno delle sorprese assicurate nello special di Friends annunciato qualche tempo fa dalla Warner e che approderà come detto su HBO Max. "E' stato incredibile, è stato davvero emozionante. Si tratta di una reunion senza uno script ma siamo tornati allo Stage 24 per la prima volta, tutti noi dico, in 15 o 17 anni? Abbiamo un mucchio di sorprese speciali ed è stato fantastico, dico davvero".

Nel corso della chiacchierata, Cox ha anche parlato della celebre fontana che fa da sfondo alla mitica sigla dello show ricordando alcuni retroscena delle riprese per la sigla: "Siamo rimasti vicino quella fontana per parecchio tempo, qualcuno ha pensato potesse essere divertente e ti dico cosa è successo, non è divertente danzare in una fontana per ore ed ore. Ricordo che Matthew Perry a un certo punto disse, e non ci conoscevamo ancora così bene, ma lo ricordo, ed è così da lui, disse: 'Non riesco a ricordare un tempo in cui non ero in questa fontana'".

Non c'è ancora una data per la messa in onda di questo attesissimo episodio speciale di Friends, nè tantomeno è chiaro su cosa sarà incentrato. anche se dagli Usa giunge la notizia che non sarà un vero super episodio, quanto piuttosto una sorta di rimpatriata tra vecchi amici. Rivedremo dunque Jennifer Aniston nei panni di Rachel, Courteney Cox nei panni di Monica, Lisa Kudrow nei panni di Phoebe, David Schwimmer nei panni di Ross, Matt LeBlanc in quelli di Joey Tribbiani e Matthew Perry in quelli di Chandler. Ci saranno poi sicuramente anche i creatori della serie David Crane e Marta Kauffman.

Intanto, date uno sguardo alle 5 questioni aperte di Friends a cui la reunion dovrà assolutamente fornire risposte.