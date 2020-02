Friends: Courteney Cox fa gli auguri a Jennifer Aniston... vestendosi da Jennifer Aniston

Rachel Green ha 51 anni: strano a dirsi ma è così. Jennifer Aniston ha ricevuto gli auguri da tutti i fan di Friends sparsi per il mondo, ma la sua amica Courtney Cox ha voluto festeggiare il compleanno in una maniera un po' diversa.

Nella foto che l'interprete di Monica Geller ha pubblicato su Instagram la vediamo a fianco dell'amica, con indosso una parrucca e degli occhiali che riprendono in tutto e per tutto il look di Jennifer Aniston. La didascalia recita: "Non importa quanto impegno ci metti... c'è solo un'unica Jennifer Aniston. Buon compleanno mia cara amica! Ti voglio bene!"

In effetti la somiglianza è notevole. La stessa Aniston ha risposto al post con una serie di emoji divertite e con dei cuori. Moltissime star di Hollywood non hanno mancato di dimostrare il loro apprezzamento per la simpatica trovata, prima fra tutte Reese Witherspoon, che nella storica serie interpretava la sorella di Rachel, e che ha continuato a collaborare con Jennifer Aniston anche sul set di The Morning Show.

Courteney Cox non è l'unica del cast di Friends ad aver fatto gli auguri all'amica: Matthew Perry è sbarcato su Instagram per l'occasione, e ha pubblicato un ricordo dei tempi in cui recitavano insieme. Proprio lui aveva riaperto le speranze dei fan circa un sequel della storica sitcom anni '90, ma David Schwimmer non ha per ora confermato nulla di ufficiale.