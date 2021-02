Friends: che fine ha fatto Courtney Cox? Curiosità sull'attrice di Monica

Friends è una delle sitcom più apprezzate del panorama televisivo mondiale. Secondo molti, sarebbe stata proprio questa serie a definire connotati e limiti dei telefilm del genere comedy. Vediamo, però, insieme che fine ha fatto l'interprete di Monica.

Courteney Bass Cox è un'attrice, regista e produttrice televisiva divenuta celebre per il ruolo di Monica Geller nella sitcom Friends e per quello di Gale Weathers nella saga horror Scream di Wes Craven. La sua carriera da attrice inizia totalmente per caso dopo aver abbandonato, dopo un solo anno, gli studi di architettura e design.

Nel 1984, a vent'anni, appare nel videoclip musicale per Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, realizzato sotto la direzione di Brian De Palma e nello stesso periodo prende parte all'episodio Lo gnomo d'argento della serie La signora in giallo. Il suo ruolo più famoso, ovviamente, arrivò nel 1994 nei panni di Monica Geller nella celebre sitcom Friends che portò avanti fino al 2004, anno di chiusura della sitcom.

Ha poi raggiunto fama a livello internazionale per l'interpretazione della giornalista Gale Weathers nella saga horror Scream, ruolo che ha mantenuto in tutti i film prodotti. Nel 2001 fu candidata ai Razzie Awards come peggior attrice non protagonista per il film La rapina e dal 2007 al 2008 ha interpretato Lucy Spiller, spietata direttrice di un giornale scandalistico, protagonista della serie televisiva drammatica Dirt. Ha poi partecipato come personaggio ricorrente all'ottava stagione di Scrubs - Medici ai primi ferri, nel ruolo del primario di medicina Taylor Maddox. Dal 2009 al 2015 è stata la protagonista della serie Cougar Town, per cui ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice.

Recentemente l'abbiamo osservata in alcune piccole apparizioni occasionali come in Shameless nell'episodio 9x06 (2018) e in Modern Family nell'episodio 11×10 (2020). Al momento non ha in programma nessun grosso progetto seriale e/o cinematografico.

