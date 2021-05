Friends: Courtney Cox ricrea con Ed Sheeeran la 'Routine' eseguita da Ross e Monica

Courtney Cox ha condiviso nelle scorse ore un video che la ritrae in compagnia della star della musica pop britannica Ed Sheeran mentre insieme eseguono una riproposizione della cosiddetta "Routine", la danza con tanto di coreografia che Monica e Ross Geller eseguivano durante un episodio della celebre serie Friends, che i fan ricorderanno.

Per coloro che non sapessero di cosa si tratta, la "Routine" era un numero di ballo eseguito in coppia da Ross (David Schwimmer) e sua sorella Monica (Cox) in Friends in un episodio della sesta stagione intitolato proprio The One with the Routine. Nell'episodio i due eseguivano questo numero in modo da poter ottenere l'attenzione della macchina da presa nel corso dello show televisivo di fine anno al quale erano stati invitati a partecipare, ovvero il Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

Immancabile l'ammiccamento al nome della danza da parte della stessa Courtney Cox nel post pubblicato su Instagram: "Giusto un po' di danza di routine con un amico...". Nel corso della reunion di Friends questo celebre segmento è stato nuovamente riproposto dai sei amici ritrovatisi dopo 17 anni dal finale di serie.

Oltre ai sei membri del cast principale, la reunion di Friends presenta un sacco di guest star tra cui: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

