Friends, Courtney Cox tuttofare: lavora anche come cameriera allo storico Central Perk!

C'è da dirlo, Courtney Cox non è una tipa che se ne sta con le mani in mano. La celebre Monica Geller nella sitcom Friends, attualmente impegnata sul set di Shining Vale, ha dato prova di essere una donna tuttofare, prestandosi per diverse mansioni tra cui, anche quella di cameriera dello storico Central Perk.

L'attrice è in questi giorni alle presi con la produzione della sua nuova serie tv, le cui riprese si svolgono proprio nella stessa area dei Warner Studios dove sono state realizzate quelle di Friends, e così forse per nostalgia o forse per divertimento ha deciso di dare una mano con i caffè in quella che per anni è stata la sua casa e quella di Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Shwimmer, Lisa Kudrow e Matt Le Blanc.

Come potete vedere nel video in calce alla notiza, Courtney Cox si è messa all'opera in quella che è a tutti gli effetti una replica del Central Perk presente nei Warner Studios di Los Angeles. Di recente tra l'altro, proprio per rifare una passeggiata sul viale dei ricordi, Courtney Cox ha ricreato il look di Monica Geller in Friends, facendo letteralmente impazzire i fan. L'attrice trova sempre l'occasione di rendere grazie alla serie che più di tutte l'ha portata al successo.

Se anche voi siete dei nostalgici proprio come la Cox, sicuramente avrete apprezzato la Reunion di Friends, che dopo ben 17 anni ci ha permesso di rincontrare il nostro amatissimo gruppo di amici.