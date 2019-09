Friends, il creatore della serie torna sul matrimonio londinese di Ross

Forse non tutti sanno che, sebbene nella fiction Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe e Joey vivessero a New York, quasi tutti gli episodi di Friends sono stati girati in un teatro di posa a Los Angeles. Solo una volta il cast e la troupe sono andati in trasferta: in occasione del matrimonio di Ross a Londra.

Si tratta di un episodio diviso in due parti, alla fine della stagione 4. David Crane, co-creatore della fortunata serie insieme a Kevin Bright, ha recentemente raccontato a Entertainment Weekly come è nata l'idea di spostarsi in Europa, oltre ad alcuni gustosi retroscena. "Potrebbe essere stato Kevin a dire: Ehi, dovremmo andare a fare un episodio a Londra" ha raccontato. "C'era effettivamente una possibilità lì, perché Ross usciva con una donna che era britannica. Credo che Kevin fosse davvero eccitato da quella sfida, che ci ha anche dato delle cose molto belle per la storia."

Come dargli torto? L'episodio, decisamente movimentato, prevedeva che Phoebe rimanesse a New York essendo incinta, e che Rachel decidesse all'ultimo momento di volare a Londra per "sabotare" il matrimonio. Non ce ne sarebbe stato bisogno, perché Ross avrebbe detto per sbaglio il suo nome sull'altare, rovinandosi da solo il suo grande giorno.

"Abbiamo girato alcune parti al solito posto a Los Angeles" ricorda Crane, "come tutta la parte su Phoebe che non viene a Londra. E il resto in un teatro di Londra, davanti a un pubblico, per tre volte. Normalmente faresti uno spettacolo una sola volta, ma perché no? Eravamo a Londra!"

L'episodio è famoso anche perché per la prima volta Chandler e Monica portano la loro relazione a un livello successivo. I creatori di Friends hanno recentemente rivelato che una loro relazione non era nei piani. Avrebbero dovuto soltanto finire a letto una volta. La trasferta londinese ha influito anche su questa decisione. "Tutte e tre le volte, quando abbiamo mostrato Monica e Chandler a letto insieme, c'è stato un boato e il pubblico è davvero impazzito. È stato uno dei motivi per cui ci siamo detti: Wow, forse sta succedendo davvero qualcosa di grosso qui."

Venticinque anni dopo, quindi, dopo aver scoperto come è nata l'idea del tuffo nella fontana nella sigla, i fan di Friends continuano a scoprire interessanti retroscena sulla serie.