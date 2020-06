Friends, la creatrice in lacrime: 'Sulla diversità non abbiamo fatto abbastanza'

Friends è stata spesso al centro, negli ultimi anni, di polemiche sul modo in cui il popolarissimo show abbia trattato argomenti delicati come l'omosessualità, il razzismo o la parità di genere: tra chi critica e chi appoggia il modo di fare della serie si è levata qualche ora fa la voce della creatrice Marta Kauffman.

Kauffman, che insieme a David Crane diede vita a Friends ormai quasi 30 anni fa, ha a sorpresa appoggiato alcune delle critiche che vengono rivolte alla serie da qualche tempo, ammettendo che se potesse rigirare gli episodi con la consapevolezza maturata nel tempo probabilmente sceglierebbe di gestire diversamente alcune cose.

"Vorrei tanto aver saputo all'epoca ciò che so oggi. Penso che non abbiamo fatto abbastanza. Tutto ciò che riesco a pensare oggi è: 'Cosa posso fare?' Come potrei cambiare le cose? Posso girare nuovamente il mio show in un altro modo? Vorrei tanto aver avuto consapevolezza di certe cose quando iniziai a lavorare come showrunner" ha spiegato una Kauffman sull'orlo delle lacrime.

Cosa ne pensate? Credete che Friends sia effettivamente invecchiata male da questo punto di vista o la ritenete perfetta così com'è? Qualche giorno fa, intanto, un'altra protagonista di Friends si è espressa sul politicamente scorretto dello show creato da Kauffman e Crane; nel corso delle proteste per il Black Lives Matter, invece, abbiamo visto scendere in piazza uno degli attori di Friends.