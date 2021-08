Friends e la cucina di Monica: è davvero una brava chef?

Abbiamo avuto modo di scoprire insieme il talento di Monica Geller in cucina nel corso delle 10 stagioni di Friends. Il personaggio interpretato da Courtney Cox, infatti, nella sitcom era una chef. Ma alcuni dei suoi piatti e degli eventi hanno spesso lasciato i fan con una domanda: era davvero una brava cuoca?

Ricorderete tutti l'episodio in cui il ristorante dove lavora Monica ha ricevuto una cattiva recensione. Questo evento ci ha fatto pensare: si tratta di una chef di New York con cattive recensioni, non deve essere molto brava dunque. Ma la verità è che per il resto Monica ha sempre ricevuto critiche positive.

Certo, direte, ma allora cosa dire di quando è stata licenziata poco dopo essere stata assunta da un ristorante? Se ricorderete bene, il motivo non riguardava di certo la sua cucina. Infatti in quell'episodio i sei protagonisti avevano avuto una discussione, e per sistemare le cose Monica aveva deciso di fare un bel pasto tutti insieme. Aveva dunque portato a casa del cibo da lavoro: cinque bistecche e una melanzana. Tuttavia solo dopo essere stata licenziata aveva scoperto che questo era contro le regole del ristorante. Un brutto colpo, ma almeno non è stata mandata via per la sua cucina!

Monica, tra l'altro, avrebbe anche frequentato una scuola di cucina. In verità si tratta di una cosa che non viene mai davvero raccontata, ma si può presumere. In primo luogo perché conosce bene tutti i fondamentali, e questo lo vediamo nell'episodio 8x21 quando, in una classe di cucina a cui si iscrive per ritrovare la sua autostima, risponde bene alle domande su elementi base dell'arte culinaria. Inoltre, in una conversazione con Richard avvenuta nella 2x20 ci dà un altro indizio. Mentre i due parlano dei playoff di basket, infatti, Richard precisa a Monica che si tratta di una gara tra squadre dell'università, e la donna risponde con "Go Vassar". Si tratta di una squadra di certo non molto conosciuta, e i fan hanno subito pensato che le sia venuta in mente perché forse c'è un legame molto personale con il College. Infatti sarebbe molto vicino al Culinary Institute of America, una scuola di cucina piuttosto famosa. Che Monica l'abbia frequentata?

Sicuramente non assaggeremo mai il tacchino di Monica, né le sue lasagne, ma possiamo farci un'idea (positiva) della sua cucina, molto apprezzata dai suoi amici. Eh sì, perché sicuramente Monica non sarà la miglior chef del mondo, ma i suoi piatti hanno sicuramente un certo valore. Come anche i piatti della sua interprete che recentemente è stata candidata agli Emmy Courtney Cox, la quale ci ha stupiti su instagram con i video di alcune sue ricette. E questo non è l'unico dei suoi talenti, perché Courtney Cox ha rispolverato insieme a Ed Sheeran la sua routine eseguita con l'interprete di Ross in Friends, facendoci sorridere.