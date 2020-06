Friends, David Arquette racconta: 'I miei consigli per la reunion sono stati ascoltati'

David Arquette ha incoraggiato il cast di Friends a negoziare il ritorno in gruppo e non singolarmente. Nel corso di una chiacchierata con Andy Cohen, Arquette ha parlato anche dell'attesissima reunion di Friends su HBO Max e ha confessato il suo apporto alla causa, dichiarandosi soddisfatto del fatto che siano stati ascoltati i suoi consigli.

David Arquette ha consigliato agli attori di negoziare come gruppo:"[...]Penso che sarebbe stata una cosa migliore ma ovviamente avevano tutti i loro team..."

Pare che la spinta decisiva per la reunion sia nata da Courteney Cox; quando il progetto è stato presentato a tutto il gruppo, si sono incontrati nella casa dell'attrice a Malibu. Quando è stato toccato l'argomento della reunion, tutti si sono trovati d'accordo.



"Tutti hanno dato una mano perchè volevano farlo e perchè era emozionante. [...] Tutte le nostre decisioni dovevano essere prese repentinamente" ha dichiarato Bob Greenblatt, dirigente di HBO Max.

David Arquette partecipò lui stesso ad un episodio di Friends durante la terza stagione e nel 1999 sposò la star della sit-com, Courteney Cox, con la quale rimase legato fino al 2010.

Su Everyeye potete scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla reunion di Friends prevista su HBO Max. Una delle autrici della sit-com, Marta Kauffman, ha ammesso che Friends ha contribuito al razzismo sistemico negli Stati Uniti negli ultimi decenni.

Il cast al completo tornerà per la reunion; Jennifer Aniston nel ruolo di Rachel, Courteney Cox nel ruolo di Monica, Lisa Kudrow nei panni di Phoebe, Matt Le Blanc nel ruolo di Joey, Matthew Perry nei panni di Chandler e David Schwimmer in quelli di Ross.