Friends: David Schwimmer conferma le riprese per la reunion, finalmente ci siamo?

Dopo aver dimostrato tutto il suo entusiasmo per la reunion di Friends, l'interprete di Ross Geller conferma l'imminente data prevista per le riprese.

I fan si erano già segnati sul calendario la data del 27 maggio, ma per ovvi motivi legati alla pandemia il progetto in cantiere per HBO Max era stato sospeso a data da destinarsi. Ore David Schwimmer ha avuto modo di ritornare sulla questione delle riprese durante il Tonight Show con Jimmy Fallon:

"È previsto per agosto, forse metà agosto, ma onestamente dovremo aspettare almeno un'altra settimana o due per stabilire se sarà qualcosa di sicuro e fattibile. Se non sarà così, allora aspetteremo finché non sarà sicuro".

Seppur con qualche riserva, i produttori continuano a mirare ad agosto. Le problematiche più grandi sono legate alla messa in sicurezza dei locali che ospiteranno le riprese: tutti gli attori e i membri della troupe dovranno seguire un protocollo di sicurezza particolare per evitare contatti e scongiurare la possibilità di un contagio, in una nazione ancora sofferente per la gravità della situazione. Se per agosto ciò dovesse dimostrarsi impraticabile probabilmente il tutto verrà spostato di qualche mese, e del resto tutti vorrebbero godersi un buon caffè al Central Perk senza troppe preoccupazioni.

Con un po' di fortuna entro la fine dell'anno potremo finalmente rivedere gli iconici protagonisti della serie; nel frattempo vi consigliamo 9 sitcom perfette per i fan di Friends.