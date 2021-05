Friends, David Schwimmer: 'Io e Jennifer avevamo una relazione anche fuori dal set'

Da oggi anche in Italia, sarà possibile vedere su Sky e Now Tv l'attesissima Reunion Di Friends e tra una chiacchierata e l'altra sono state molte le scoperte fatte nel corso di questo speciale sui protagonisti di questa amatissima sit-com.

Una delle coppie più iconiche dei 10 anni della messa in onda di Friends è stata sicuramente quella formata da Rachel e Ross, ma a quanto pare, i loro interpreti, hanno avuto una relazione anche nella vita reale. A rivelarlo è stato proprio David Schwimmer, che a seguito di una domanda del conduttore sulle possibili love story nate sul set ha detto:

"Durante la prima stagione di Friends ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati. Ad un certo punto ci stavamo entrambi schiacciando a vicenda".

La relazione naturalmente non è proseguita a lungo, per via del forte stress scaturito da una situazione tanto complessa, ma non sono mancati tra Jennifer Aniston e David Schwimmer intensi momenti di tenerezza anche nel corso delle riprese: "Quando avevamo delle pause dalle prove, c'erano momenti in cui ci coccolavamo sul divano. Ci mettevamo a cucchiaio e ci addormentavamo sul divano … E io continuavo a pensare, come fosse possibile che il cast non si fosse accorto di niente".

A queste dichiarazioni ha risposto poi Matthew LeBlanc, che ha vestito i panni di Joey Tribbiani nello show, e ha detto: "Guarda che lo sapevamo tutti. Era certo ormai che stavate insieme".

Insomma, una relazione segreta, non poi così segreta.