Friends, anche David Schwimmer piange Matthew Perry: 'Ti immagino lassù'

Quando vengono realizzate produzioni in grado di far affezionare il pubblico alle vicende ed ai loro protagonisti è inevitabile che, quando uno dei membri del cast lascia lo spettacolo o addirittura muore, in molti ne siano colpiti. Questo è ovviamente anche il caso di Friends, i cui fan e non solo vivono a lutto le ultime settimane.

Ciò lo si deve purtroppo alla tragica scomparsa della star Matthew Perry, iconico protagonista della sit-com assieme a Jennifer Aniston, David Schwimmer e gli altri.

Proprio quest'ultimo membro del cast, nelle ultime ore ha reso noto quanto non riesca ancora ad allontanare da sé il pensiero dell'amico deceduto, non riuscendo ad immaginarselo altrove se non in cielo.

L'attore ha recentemente pubblicato uno scatto di loro due in scena durante una puntata di Friends, nella descrizione del post instagram ha poi scritto qualche pensiero: "Non dimenticherò mai il tuo tempo comico. Riuscivi a prendere qualsiasi linea di dialogo e trasformarla a tuo piacimento, rendendola originale e divertente. Sei stato generoso con noi, ci hai permesso di creare una famiglia fatta dai sei sconosciuti. Ora ti immagino lassù, da qualche parte, con un abito bianco e le mani in tasca mentre ti guardi attorno e dici: 'Chissà se ci sono altre nuvole'".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco anche la nostra recensione della reunion di Friends.