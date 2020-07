Friends, David Schwimmer sulla reunion: 'La faremo quando sarà sicuro per tutti'

A che punto è la tanto attesa reunion di Friends? Intervenuto mercoledì mattina al Today show di Hoda Kotb, David Schwimmer non ha potuto esimersi dal rispondere alla domanda. Ne ha così approfittato per mettere in chiaro alcune cose sullo speciale, che nei piani di HBO Max avrebbe debuttato in maggio, al lancio della piattaforma streaming.

Come sappiamo, però, la pandemia e il lockdown hanno sconvolto i piani produttivi, e a quanto pare non c'è ancora una data ufficiale per la ripresa dei lavori.

"Ci sarà sicuramente una reunion di Friends" ha detto David Schwimmer, che nella sitcom interpreta Ross. "Ci sono un sacco di aspetti creativi dello show a cui abbiamo in qualche modo lavorato. Non c'è uno script, ma ci saranno alcuni pezzi divertenti a sorpresa. La vera domanda è: quando? Stiamo ancora cercando di capirlo, perché vogliamo farlo quando sarà sicuro per tutti farlo."

Come ha ammesso qualche settimana fa lo stesso Schwimmer, la reunion di Friends sarà un'esperienza incredibile. Sarà girata nei Warner Bros Studios, proprio sul palco utilizzato per la serie originale. Con David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc e Matthew Perry, torneranno anche i creatori dello show, Marta Kauffman, Kevin Bright e David Crane.

Lo speciale approfondirà anche alcuni temi ancora che ancora oggi sono oggetto di discussione tra i fan di Friends, come la pausa tra Ross e Rachel nella stagione 3 ("Non c'è dubbio che eravamo in pausa" secondo Schwimmer).