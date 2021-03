Friends: David Schwimmer rivela la data di inizio delle riprese della reunion

Dopo aver visto il finto trailer del film di Friends, siamo sicuri che tutti gli appassionati saranno entusiasti di sapere quando avranno inizio i lavori sull'attesa reunion del cast dello show. Ecco i commenti di David Schwimmer a riguardo.

La pandemia di Coronavirus ha costretto i dirigenti di HBO a cambiare i piani per quanto riguarda la produzione della reunion del cast di Friends, i cui lavori avrebbero dovuto iniziare lo scorso anno ma che sono stati bloccati dallo stop causato dall'epidemia di COVID-19. Nei giorni scorsi David Schwimmer ha partecipato allo show radiofonico di Andy Cohen, discutendo con il presentatore della prossima data di inizio delle riprese. Ecco i suoi commenti: "In poco meno di un mese andrò a Los Angeles, abbiamo capito come poter girare lo speciale in modo sicuro e c'è una parte di puntata che sarà girata all'esterno, per rispettare i protocolli di sicurezza".

Il celebre attore ha poi risposto alla domanda sul nome del presentatore dell'episodio speciale: "Non sarà Ellen DeGeneres, non sarà neanche Billy Crystal, posso dirti solo chi non sarà". Durante la reunion, il cast di Friends si ritroverà per discutere dell'impatto che l'opera ha avuto sulle loro vite e per condividere alcune curiosità ed aneddoti riguardo la celebre serie. Infine vi segnaliamo la nostra notizia incentrata sulla sigla di Friends.