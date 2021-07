Friends e quella dimenticanza sulle 'abilità' di Chandler

Chandler Bing è uno dei protagonisti più amati di Friends. Cinico e sarcastico, il personaggio affronta molte difficoltà nel mostrare le sue fragilità. Infatti nella stagione 6 Chandler afferma che niente riesce a farlo piangere. E così sembra finché non lo vediamo, per la prima volta, scoppiare in lacrime. Peccato che non sarebbe la prima volta.

Infatti, nonostante nella sesta sia stato dedicato un intero episodio alla questione, Chandler era già scoppiato in lacrime nella quarta stagione. Una dimenticanza grossolana, che gli spettatori non potevano non notare. Nell'episodio 22 della quarta season, infatti, il personaggio sarebbe scoppiato a piangere insieme a Ross e Joey quando dal veterinario Ross improvvisa un discorso strappalacrime.

E sarebbe stato ancora Ross a farlo piangere nel quattordicesimo episodio della sesta stagione. Nel corso della puntata, infatti, Monica si preoccupa di fronte all'inabilità del suo partner. "Come affronterà tutti gli eventi della nostra vita come la nascita del nostro bambino?" si chiede. Chandler sembra essere incapace di provare un'emozione che lo porti alle lacrime, e questo è riconducibile a un motivo principale: la difficile storia della sua famiglia. Infatti il trauma conseguente al divorzio dei genitori non lo ha mai abbandonato. Tra l'altro non parliamo di due genitori "comuni". Si tratta infatti di una scrittrice erotica e una drag queen. Proprio questo lo porterebbe a voler dimostrare sempre la sua virilità, elemento che è molto legato alla sua incapacità di piangere.

Nel corso dell'episodio i suoi compagni le provano davvero tutte, ma Chandler sembra essere un caso disperato: nemmeno la morte della madre di Bambi lo fa piangere! Alla fine sarà la travagliata storia tra Ross e Rachel a farlo scoppiare in lacrime. Infatti l'incapacità dei due di risolvere i loro problemi e trovarsi finalmente, lo commuove. E se le difficoltà tra Ross e Rachel non ci stupiscono, perché come sappiamo in Friends la vita sessuale e romantica di Ross è complicata, il fatto che la fragilità di Chandler venga fuori di fronte ai problemi dei due ci sorprende. Dunque alla fine dei conti Chandler non è un cuore di ghiaccio come pensava Monica, e abbraccia le sue emozioni come un vero uomo dovrebbe fare. Ma questo in fondo lo aveva già fatto nella quarta stagione, solo che gli autori lo avevano dimenticato.

