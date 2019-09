Friends: il divano celebrativo per l'anniversario dello show contestato dai newyorchesi

In occasione del venticinquesimo anniversario della storica sit-com Friends, la Warner Bros. Television starebbe progettando d'installare una replica del divano che i ragazzi utilizzavano al Central Perk, nel Greenwich Village, consentendo ai fan di poter posare seduti per una foto. L'iniziativa però non sarebbe piaciuto ad alcuni residenti.

Molte persone sarebbero contrarie perché avallare la proposta significherebbe chiudere un marciapiede intero.

L'idea della Warner Bros. è quella di posizionare il divano all'angolo tra Bedford e Grove, luogo utilizzato per le riprese esterne del condominio dei personaggi.

I residenti sostengono che la folla che si accalcherà all'attrazione per una foto provocherà un enorme disagio agli abitanti del quartiere.



Sette residenti hanno partecipato ad una riunione del consiglio lo scorso 12 agosto per protestare contro la chiusura del marciapiede, che dovrebbe avvenire il 21 settembre, secondo quanto riporta il New York Post. Al termine della riunione si è giunti ad una decisione unanime sulla volontà di non concedere il permesso.

"Abbiamo almeno 400 turisti al giorno che vengono a vedere quell'ufficio. Scattano foto tutto il giorno e tutta la notte. Quando esco ci sono venti persone che vanno in giro a curiosare o che fanno pipì dietro l'angolo" ha dichiarato un membro del consiglio d'amministrazione della comunità.

"Non esiste alcuna motivazione reale che per quell'edificio si debba interrompere le attività commerciali del posto e complicare gli spostamenti dei residenti" ha confermato un altro membro.

Ricordiamo che Friends andrà al cinema per celebrare i venticinque anni della serie mentre qualche giorno fa è uscito un set LEGO dedicato proprio allo show.