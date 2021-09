Friends e quel dramma di David Schwimmer: la storia difficile dell'attore

Quando Friends è andato in onda per la prima volta nel 1994, nessuno sapeva quanto sarebbe diventato enorme perché per molti era solo un'altra tra le numerose sitcom televisive. In breve tempo, tuttavia, è diventata il più grande show degli anni '90 e ancora oggi attira nuovi fan grazie a varie riproposizioni televisive.

Le folli vite di Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) sono state un tale successo che hanno spinto il cast verso le più alte vette della fama che gli hanno permesso di guadagnare fino a un milione di dollari per episodio nelle ultime stagioni. Questa fama, però, non è stata per tutti un evento positivo.

David Schwimmer, l'interprete di Ross, infatti, ha dovuto proprio lottare con le conseguenze di una tale fama in così giovane età. Dei sei attori principali di Friends, Schwimmer è quello che ha evitato di più le luci della ribalta. Sebbene abbia continuato a lavorare dopo la fine dello spettacolo, ha trascorso molti anni preferendo fare il doppiaggio, dirigere e produrre. È sempre stato sincero nell'avere il terrore di recitare venendo considerato da tutti una celebrità di grandissimo valore.

Queste sono state le sue parole nel corso di un'intervista fatta dopo la fine di Friends:

"È stato piuttosto stridente e ha incasinato il mio rapporto con le altre persone in un modo che ha richiesto anni, credo, per adattarmi e sentirmi a mio agio. Mi ha fatto venire voglia di nascondermi sotto un berretto da baseball per non essere visto da nessuno. Continuamente cercavo di capire come potevo essere un attore così conosciuto in questo nuovo mondo, in questa nuova situazione?"

