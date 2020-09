Friends, Ellen DeGeneres presenterà la reunion? Lisa Kudrow: 'Non ne so niente'

La reunion di Friends si farà: questa è, ad oggi, la nostra unica certezza. L'attesissimo episodio che vedrà finalmente di nuovo insieme Ross, Monica, Phoebe, Rachel, Chandler e Joey sta vivendo una genesi piuttosto travagliata a causa dell'emergenza coronavirus, ma prima o dopo sbarcherà finalmente su HBO Max.

Problemi di produzione a parte, dunque, ci sono tante incognite che ancora pesano sul ritorno di una delle sitcom più famose di sempre: la conduzione, ad esempio. Negli ultimi tempi era circolato in maniera sempre più insistente il nome di Ellen DeGeneres, la nota conduttrice e comica statunitense recentemente al centro di alcune polemiche per il suo atteggiamento sul lavoro.

I protagonisti dello show, però, sembrano non sapere nulla al riguardo: a parlarne è stata Lisa Kudrow, che ha ammesso la sua totale ignoranza relativamente a dettagli di questo tipo. "Non so ancora cosa sia stato deciso" ha spiegato l'attrice: è comunque probabile, ovviamente, che delle valutazioni al riguardo verranno fatte dopo le note vicende che hanno coinvolto DeGeneres negli ultimi mesi.

Dalle parti di HBO, intanto, tutto tace: la produzione non ha ancora messo in calendario l'avvio delle riprese di Friends, per cui non possiamo far altro che brancolare nel buio nell'attesa di novità (si spera positive). Nel frattempo, in vista del Natale, è già possibile pre-ordinare il Calendario dell'Avvento di Friends.