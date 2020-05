Friends, l'errore che nessuno ha notato nella stagione 2

A distanza di anni Friends è ancora una delle sitcomic più viste negli Stati Uniti, tanto che per accaparrasi i diritti e averla nel proprio catalogo HBO Max ha dovuto sborsare la cifra monstre di 425 milioni. Grazie ai numerosi fan che la stanno riguardando per l'ennesima volta in streaming, è ora emerso un errore che a molti era sfuggito.

Nell'episodio 2x11 intitolato "Lo spirito della vecchia signora", infatti, è presente un "piccolo" scambio di attori: quando Ross va a prendere il figlio Ben da Carol e Susan, il bambino sfoggia un'acconciatura biondo platino. In una scena successiva, come potete vedere in calce, Ben appare invece con dei capelli molto più scuri di quelli precedenti, prova del fatto che per le due sequenze sono stati utilizzati due bambini differenti.

Interpretato nelle prime due stagioni dal giovanissimo Michael Gunderson, il personaggio di Ben ha avuto diversi volti nel corso della serie: nella stagione 3 sono arrivati i gemelli Charles Thomas Allen e John Christopher Allen, mentre dalla sesta stagione in poi è stato interpretato da Cole Sprouse (Riverdale, Zack e Cody al Grand Hotel).

A proposito della sitcom, vi ricordiamo che HBO Max ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una speciale reunion di Friends i cui lavori sono in pausa per via dell'emergenza sanitaria. Nel revival ritroveremo tutti i protagonisti: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Per altre notizie, vi lasciamo agli episodi di Friends preferiti da Courtney Cox.