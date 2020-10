Friends: l'ex moglie di Ross e l'incredibile decisione sbagliata

Ricordate l'ex moglie di Ross, Geller Carol, apparsa per la prima volta in Friends nel secondo episodio in assoluto? L'attrice che la interpretava era, Anita Barone, diversa da quella che poi abbiamo imparato a conoscere successivamente. La Barone scelse di lasciare la serie dopo una sola apparizione, una scelta di cui forse si sarebbe pentita.

Barone interpretò Carol in Una moglie differente, il secondo episodio della prima stagione, quando si presentò da Ross (David Schwimmer) annunciandogli di essere incinta di suo figlio, dopo averlo recentemente lasciato per una donna. L'abbiamo poi vista fare il suo primo sonogramma con Ross e la sua amante Susan al suo fianco, dando agli spettatori un'idea di quello che sarebbe diventato il figlio di Ross, Ben.

Gli spettatori non avrebbero mai immaginato che quella sarebbe stata la prima e ultima volta che avrebbero visto l'attrice. Infatti nell'episodio 9 La cena del ringraziamento, Carol non solo era più grande per essere incinta di pochi mesi, ma era interpretata da un'attrice completamente diversa, ovvero Jane Sibbett.

Barone lasciò lo spettacolo presumibilmente del tutto ignara di ciò che sarebbe diventato in seguito. La motivazione? Secondo l'attrice, il suo ruolo non era abbastanza importante.

Sebbene Carol sia stata una parte significativa della storia durante i 10 anni di messa in onda di Friends, era solo un personaggio ricorrente che appariva ogni tanto. Ha, però, preso parte ad alcune storie importanti come quando Ross e Rachel hanno litigato dopo la loro rottura o quando Ben è quasi diventato una star.

Tuttavia, Barone stava cercando di essere un appuntamento fisso in un altro progetto e così ha deciso di lasciare Friends e dedicarsi ai provini per altri spettacoli. Dopo Friends, ha interpretato un paio di ruoli in diversi programmi televisivi americani poco conosciuti prima di ottenere un ruolo importante in The Jeff Foxworthy Show, una sitcom con il comico Jeff Foxworthy.

Come era nei suoi piani, ha interpretato la moglie del personaggio principale Karen. Ma lo spettacolo fu cancellato dopo una sola stagione dalla rete americana ABC. Qualche anno dopo, però, la NBC ne acquistò i diritti e ne realizzò una seconda stagione. Purtroppo, in questo caso, l'emittente scelse un'attrice diversa per il ruolo che prima era di Barone, ovvero Ann Cusack.

Da allora, l'attrice, che ora ha 51 anni, è apparsa in alcune altre serie tv, ma purtroppo con risultati poco soddisfacenti. Insomma, niente ha eguagliato la popolarità che avrebbe avuto restando nel ruolo che le avevano assegnato in Friends.

