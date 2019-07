Friends: i fan potranno acquistare il famoso tavolo di Rachel

La serie TV di Friends ha fatto la storia della televisione. Ma a conquistare milioni di fan in tutto il mondo non ci hanno pensato solo i personaggi di Ross, Rachel, Phoebe e tutti gli altri, ma anche le iconiche ambientazioni, a partire dal famoso Central Perk per concludere con gli appartamenti dei protagonisti.

Se avete sempre sognato di arredare la vostra casa nello stile di Friends, sarete entusiasti di sapere che l'azienda Pottery Barn ha deciso di creare una linea di oggetti ispirati allo show ideato da David Crane e Marta Kauffman: tra tazze da caffè del famoso bar, a cuscini con il logo di Friends, gli appassionati potranno anche acquistare il tavolo presente nella casa di Rachel e Phoebe, protagonista della puntata della sesta stagione dal titolo "The One with the Apothecary Table".

Nell'episodio infatti l'appassionata di moda e aspirante stilista cerca di nascondere alla sua coinquilina che l'arredamento del loro appartamento è stato acquistato in negozio, e non costruito a mano come chiedeva Phoebe. L'inganno regge fino a quando le due amiche non si trovano davanti alla vetrina di un negozio, arredata come il loro salotto.

Non sappiamo ancora quando il tavolino sarà disponibile, siate comunque pronti a contendervelo con milioni di altri fan della serie TV. Ricordiamo che secondo Jennifer Aniston è giunto il momento di una reunion di Friends, in attesa di nuove notizie andate a dare un'occhiata al nostro speciale sui 10 migliori episodi di Friends.