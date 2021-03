Friends, il film che non abbiamo mai visto: tutto ciò che dovete sapere

Era il 2018 quando i fan di Friends di tutto il mondo furono in visibilio per l'arrivo di un trailer inaspettato che mostrava alcune scene di Friends - The Movie, il film con tutti gli amati protagonisti della celebre sitcom.

Addirittura si iniziò a parlare di una data di uscita ufficiale al cinema: primavera 2018. Inutile dire quanto entusiasmo abbia scatenato tra i fan di tutto il mondo che non vedevano (e non vedono ancora) l’ora di osservare la reunion degli amati protagonisti di una delle sit-com più amate della storia.

Peccato che tutto si concluse con un prodotto fake realizzato per puro divertimento da Smasher, un noto canale YouTube cinematografico, e realizzato usando degli spezzoni provenienti da altre serie o film in cui compaiono gli attori della sitcom Friends, compresi quelli in cui hanno lavorato insieme tra cui Cougar Town con Courtney Cox, Joey con Matt Le Blanc e Web Therapy con Lisa Kudrown.

Erano passati esattamente 14 anni da quando era andato in onda l’ultimo episodio, quindi tutto sembrava più realistico. Invece purtroppo il film che mostrava una reunion di Rachel, Phoebe, Monica, Chandler, Joey e Ross non è mai esistito. Nonostante ciò, però, proprio perché Friends continua a macinare interesse, il 21 febbraio 2020 è stata confermata l'uscita di una miniserie revival di Friends che dovrebbe arrivare nel servizio on demand HBO Max a data ancora da destinarsi a causa dei ritardi nella produzione dovuti alla pandemia di Covid-19.

Non ci resta che attendere il revival di Friends di HBO Max per avere delle notizie più certe. Vi lasciamo ai 5 momenti più iconici di Jennifer Aniston in Friends.