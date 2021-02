Friends, Fisher Stevens si scusa con il cast: 'sono stato uno stronzo sul set'

Vi ricordate Roger, il fidanzato psicologo di Phoebe nella prima stagione di Friends? Non era molto simpatico al gruppo di amici del Central Perk e il suo interprete Fisher Stevens si è scusato con il cast per non essere stato molto simpatico nemmeno nella realtà.

L’attore ha fatto ammenda nell'ultimo episodio di Couch Surfing di PeopleTV per il suo comportamento e si è scusato con il cast e la troupe per essere stato “uno str**zo sul set” della sitcom.



"In quel momento della mia carriera, non avevo mai fatto una sitcom prima. Non avevo mai sentito parlare di Friends perché lo show era solo all'inizio e all'epoca non guardavo molto la TV" ha detto.



Dopo essere arrivato a Los Angeles, Stevens ha scoperto che la sceneggiatura era stata riscritta quando lui aveva già appreso tutte le sue battute.



"Questo è quello che facevano le sitcom e io non lo sapevo", ha detto. "Ero una specie di stro**o, devo ammetterlo. Ero tipo ‘quindi devo imparare di nuovo le battute che avete scritto che sono peggiori di quelle che avevate scritto originariamente?’ sì, ero un cog****e. Raramente ho visto qualcuno degli attori, ma sono sicuro che se chiedessi loro di me, risponderebbero, 'Che snob di New York'".



Rivolgendosi direttamente ai colleghi Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ha aggiunto: "Sì, mi dispiace ragazzi. Mi dispiace di essere stato un co***one con tutti voi. Mi scuso. Sono stato cattivo, Mi sbagliavo."



Non è mai troppo tardi per accorgersi dei propri errori e chiedere scusa è sempre un gesto ben accetto, nessuno è perfetto e siamo sicuri che i colleghi apprezzeranno.



