Friends gallina dalle uova d'oro: ecco gli astronimici guadagni della sit-com

Sicuramente sarete ben felici di scoprire che Friends resterà ancora a lungo su Netflix e che nonostante gli annunci di una sua rimozione, la sit-com ci terrà ancora compagnia con Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross.

Questa sit-com andata in onda tra il 1994 e il 2004 continua ancora oggi a riscuotere un eccezionale successo, Friends è probabilmente una delle serie più viste di sempre, ma in pochi immaginano però che sia anche una delle più redditizie di sempre. Tra la vendita dei diritti e il merchandising, la Warner Bros per questo iconico show guadagna circa 1 miliardo di dollari l'anno.

Se all'inizio delle riprese i 6 amici erano poco più che sconosciuti e percepivano una cifra che si aggirava attorno ai 20 mila dollari per episodio, nel corso dell'ultima stagione arrivarono a guadagnare la cifra astronomica di 1milione di dollari, suscitando un vero e proprio scandalo per l'epoca. Infatti agli inizi degli anni 2000 sembrava veramente impossibile che i protagonisti di una serie con episodi della durata di circa mezz'ora riuscissero a guadagnare così tanto.

Ma non è finita qui, i 6 attori infatti, percepiscono ancora un cospicuo guadagno da Friends, e grazie ad alcuni accordi, Jennifer Aniston e compagni sono tenuti a percepire il 2% del guadagno annuo netto della serie che equivale a circa 20 milioni di dollari. Insomma Friends è una vera e propria gallina dalle uova d'oro.