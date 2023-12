Friends, George Clooney ricorda Matthew Perry: 'Il successo non lo ha reso felice'

Anche George Clooney si è unito al coro di voci che da Hollywood ricordano Matthew Perry all'indomani della sua scomparsa: l'attore di Ocean's Eleven, che d'altronde a Friends prese anche parte in un breve cameo, ha voluto porre l'accento su quanto la star di Chandler Bing non fosse felice nonostante l'enorme successo.

Nei giorni successivi all'ufficialità delle cause della morte di Matthew Perry, Clooney si è soffermato nel corso dell'intervista su quanto Perry apparisse evidentemente infelice a chiunque lo conoscesse: "Riuscì a ottenere un ruolo in una delle migliori sitcom in circolazione, ma non era felice. Non gli ha dato gioia, felicità o pace. Vederlo arrivare negli studi (anche io registravo alla Warner Bros. lì vicino) era dura, perché non sapevamo cosa gli stesse accadendo. Sapevamo solo che non era felice" sono state le parole dell'attore.

La star di Batman & Robin ha proseguito: "Non avevo idea di cosa stesse facendo, 12 Vicodin al giorno e tutto ciò di cui ha parlato anni dopo, cose strazianti. Ti dimostra che il successo, il denaro e cose simili, non ti danno automaticamente la felicità. Devi essere felice con te stesso e per la tua vita". Parole che confermano, d'altronde, tutto ciò di cui Perry ha abbondantemente parlato nel corso degli ultimi anni.