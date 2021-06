Friends, guardate le foto dietro le quinte della reunion pubblicate da David Schwimmer

La recente reunion di Friends<ù/b> di HBO Max ha visto tutti e sei i membri del cast originale incontrarsi di nuovo dopo 17 anni ricordando i dieci anni passati sul set della sitcom. Come i suoi colleghi prima di lui, anche David Schwimmer ha condiviso su Instagram alcune foto dietro le quinte davvero imperdibili.

Friends: The Reunion ha visto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer nei panni di loro stessi, in uno speciale unico senza sceneggiatura che ha incluso innumerevoli momenti commoventi tra cui interviste con le persone che hanno lavorato e creato lo spettacolo e il cast che ha letto i copioni di alcune delle scene più famose.

David Schwimmer è l'ultimo membro del cast a condividere le immagini del dietro le quinte della riunione di Friends, che potete vedere in calce alla notizia. L'attore ha interpretato Ross Geller nella sitcom, noto paleontologo perdutamente innamorato di Rachel Green.



Di recente, anche la sua co-protagonista Jennifer Aniston ha pubblicato una serie di immagini di Friends sul suo Instagram.



Creato da David Crane, Marta Kauffman e Kevin S. Bright, Friends ha debuttato nel 1994 su NBC esplorando le vite di sei giovani amici che vivevano a New York City diventando un successo istantaneo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Friends: The Reunion e i meme più divertenti di Friends: The Reunion.