Friends: HBO Max al lavoro su uno 'reunion special' dell'amatissimo show

Secondo quanto riportato da Deadline, la tanto attesa e invocata reunion di Friends con il coinvolgimento di tutti gli storici protagonisti potrebbe finalmente avere luogo con uno speciale sul nuovo servizio streaming HBO Max.

Attualmente gli operatori dietro la nuova piattaforma digitale di WarnerMedia sarebbero in trattative per realizzare un "reunion special" dello show, per il quale comunque non esisterebbe ancora nessuno script confermato. Jennifer Aniston, da poco sbarcata su Instagram con una foto ritraente proprio lo storico gruppo di attori, aveva già accennato a questa possibilità nel corso della sua ospitata al The Ellen DeGeneres Show. Dopo aver confermato, infatti, quello che i creatori della serie ripetono da sempre - che non ci sarà alcun reboot di Friends - si era lasciata sfuggire che una sorta di reunion fosse nell'aria. "Adorerei tornare in qualche modo, ma ancora non so cosa sia questo 'modo'", aveva dichiarato.

Lo speciale, che è ancora allo stato di "programmato", potrebbe essere il giusto modo per lanciare in pompa magna proprio la serie storica, acquistata da HBO Max con un accordo stratosferico. Il servizio ha infatti sborsato 425 milioni di dollari per i diritti streaming di sfruttamento, strappandola a Netflix, dove si era rivelato una grossa hit.

Durante il panel per il 25° anniversario di Friends organizzato al Tribeca TV Festival lo scorso settembre, i co-creatori dello show, Marta Kauffman e David Crane, misero a tacere definitivamente tutte le voci riguardanti qualsiasi possibilità di reboot o reunion per la serie che avrebbe rivisitato i personaggi e le storie mostrate negli episodi classici: "Non faremo un reunion show e non faremo un reboot", disse la Kauffman all'epoca.

Quello della Aniston non è stato l'unico selfie con i mitici personaggi; qualche giorno fa anche Courtney Cox ne ha condiviso uno su Instagram con accanto il "marito" Matthew Perry, ricostituendo così la famiglia Bing.