Friends, HBO non ha ancora messo in calendario l'inizio delle riprese per la reunion

I fan americani di Friends saranno ben lieti di accogliere HBO Max nelle loro vite: grazie alla nuova piattaforma streaming la storica sitcom tornerà infatti ad essere disponibile in un catalogo online (da noi è ancora presente su Netflix e Prime Video). Per le novità, però, bisognerà ancora attendere.

Come tutti i fan dello show ben sanno, infatti, la reunion del cast originale in programma ormai da mesi è stata rimandata ad un momento non ancora ben definito in cui la produzione riuscirà a mettere insieme i pezzi per riportare i sei protagonisti sul palco.

L'emergenza coronavirus non ha fatto sconti a nessuno, cosicché anche David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry e Matt LeBlanc hanno dovuto mettere in pausa il loro entusiasmo: le star di Friends si sarebbero ritrovate per la prima volta insieme su un set dopo ben 16 anni e, comprensibilmente, non stavano più nella pelle.

Nonostante la graduale ripartenza, comunque, HBO non ha ancora messo in calendario l'inizio delle riprese per la reunion: l'intento era di dare il via alle danze entro la fine dell'estate, ma sembra ormai palese che le cose non andranno in questo modo. La speranza di tutti è che non ci sia da attendere troppo, ovviamente misure di sicurezza permettendo!

Da qualche tempo, intanto, è disponibile per il pre-order il calendario dell'Avvento di Friends! Reunion a parte, invece, vediamo che programmi ha una delle star di Friends per il prossimo futuro.