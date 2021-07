Friends e quell'incongruenza sulla vita sessuale di Ross: scopritela

Friends è una delle comedy più amate di sempre, ma non è immune da errori e incongruenze a causa dei numerosi episodi andati in onda in ben 10 anni. Se nel corso delle varie stagioni cambiano i racconti e i ricordi relativi al passato familiare dei sei amici, c'è un curioso dettaglio che riguarda la vita sessuale di Ross.

Ross è stato sposato tre volte, ma la sua prima moglie, Carol, ha avuto un posto speciale nella sua vita poiché era la madre di suo figlio Ben, e la prima e unica donna con cui è stato prima di Rachel - o almeno così ha fatto credere a tutti.

Nella prima stagione di Friends, infatti, Ross ha affermato di aver perso la verginità con Carol e che lei era l'unica donna con cui era mai stato. Ha anche ricordato il giorno in cui hanno dormito insieme per la prima volta e ha trascorso un intero episodio ("The One With George Stephanopoulos") triste per quel particolare anniversario. Monica va anche a confortarlo poiché sapeva già tutto. Tuttavia, nell'episodio successivo ("The One With The East German Laundry Detergent"), Monica dice che Ross non le ha mai detto quando ha perso la verginità, anche se nell'episodio precedente lo stava confortando proprio per quell'anniversario.

Un altro buco della trama relativo alla verginità di Ross coinvolge Carol e una donna di nome Anita Altman. Come accennato in precedenza, Carol sarebbe la prima donna con cui ha perso la verginità e l'unica donna con cui è stato prima di Rachel. Tuttavia, nell'episodio dell'ottava stagione "The One With The Rumor", viene rivelato che Ross ha avuto un rapporto sessuale con la signora Altman, la bibliotecaria cinquantenne del suo liceo. Ciò significa che o il protagonista ha sempre mentito a tutti, oppure gli sceneggiatori hanno fatto non poca confusione nel corso degli anni.

